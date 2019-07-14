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قلق أوروبي من مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران

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جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إلى وقف تصعيد التوتر في الملف النووي الإيراني، معتبرةً أن "الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية وللبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر" بين واشنطن وطهران و"استئناف الحوار".

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك اليوم التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، معبرة عن قلقها من مخاطر انهياره.

كما عبّرت الدول الثلاث عن "انزعاجها الشديد" بسبب الهجمات على السفن في الخليج وتدهور الأمن في المنطقة.

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