شكرا لقرائتكم قلق أوروبي من مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إلى وقف تصعيد التوتر في الملف النووي الإيراني، معتبرةً أن "الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية وللبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر" بين واشنطن وطهران و"استئناف الحوار".

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك اليوم التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، معبرة عن قلقها من مخاطر انهياره.

كما عبّرت الدول الثلاث عن "انزعاجها الشديد" بسبب الهجمات على السفن في الخليج وتدهور الأمن في المنطقة.