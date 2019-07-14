الأزهر يحدد 198 مقرًا لتلقي الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية.. تعرف عليها

أحمد أبوعقيل

قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، زيادة عدد مقرات الطعون الإلكترونية للتظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، ليصل عددها إلى 198 مقرًا تشمل كل الإدارات التعليمية بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، تيسيرًا لطلاب الثانوية الأزهرية.

وسوف تمكن الطعون الإلكترونية جميع طلاب الثانوية الأزهر من تقديم التظلم على نتيجة المواد، ومراجعة نتائجهم والاطلاع عليها إلكترونيًا داخل الإدارات التابعين لها دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، حيث ستقوم الغرفة الرئيسية بالقاهرة بعمل مسح ضوئي لأوراق المتظلمين وإرسالها إلكترونيًا للإدارات التي يتبعونها.

وأعلن وكيل الأزهر نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.

http://file:///C:/Users/Dr.Osama/Downloads/بيانات%20الإدارات%20التعليمية%20(1).pdf