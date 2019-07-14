اللبنانية الاولى حضرت حفل قرى الاطفال SOS ممثلة راعي الحفل الرئيس عون

حضرت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، حفل اليوبيل الذهبي لقرى الاطفال SOS، ممثلة راعي الاحتفال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أقيم في قرية SOS بحرصاف - المتن .
وتفقدت السيدة الاولى بيتا في قرية بحرصاف ملقية التحية على العائلات ومؤكدة دعمها لها للاستمرار في رسالتها الانسانية. كما جالت السيدة عون في معرض الأشغال اليدوية التابع لقرى SOS.
وفي ختام الاحتفال قدم الأطفال باقة من الورد للسيدة عون وهدية تذكارية كناية عن دمى بالزي الفولكلوري اللبناني من صنع سيدات المشغل اليدوي التابع لقرى ال SOS، وتم التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأسرة SOS والضيوف.
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