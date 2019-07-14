كيدانيان: نتنافس بين السياحة والسياسة ونحاول التسجيل بمرمى السياسيين

أكد وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​ "اننا نتنافس بين السياحة وال​سياسة​ ونحاول التسجيل بمرمى السياسيين، لكن لديهم خط دفاع قوي ما يمنعنا من التقدم".

و في حديث تلفزيوني له، لفت كيدانيا الى أنه "بالنهاية ليست اللياقة البدنية هي التي تفوز بل الحس الرياضي أحيانا"، مشيراً الى "أنني لا زلت على سذاجتي اننا سننجح في القطاع الساحي في بلد لا ينقصه شيء".

وأكد "أنني لا أريد أن أزعج مزاج أحد، لكن قرأت على صفحات أحد الإعلاميين أن نهاية الاسبوع يجب ان تكون للرياضة والسياحة فقط".