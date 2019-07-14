سعد: قضية جورج عبدالله قضية حرية وعدالة وتحرر وطني

رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في كلمة له خلال اللقاء التضامني مع الأسير جورج عبدالله، في مركز معروف سعد الثقافي، ان "القضية المطروحة هي قضية الحرية والعدالة والتحرر الوطني في مواجهة الظلم والاستبداد والعنصرية الصهيونية والعدوان الاستعماري."
وتوجّه سعد "إلى المناضل الأسير جورج عبدالله بأصدق تحيات التضامن النضالي، من صيدا مدينة الكفاح الشعبي والمقاومة، ومن مركز الشهيد المناضل معروف سعد، ألف تحية إلى الأسير الحر، مشيدا بصلابة هذا المناضل،" وعبّر سعد عن الإعجاب "بعمق التزامه بقضايا الوطن والأمة، وبالنضال من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، وهو الحرّ رغم الأسر والزنازين والسجون، وهو المقاوم رغم الإرهاب والتهديد والوعيد".
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