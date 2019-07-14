افادت معلومات لقناة "الجديد" بأن "مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "​حزب الله​" ​وفيق صفا​ حضر العشاء الذي جمع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ بوزير الخارجية ​جبران باسيل​ عشية جولته في ​مرجعيون​ - ​حاصبيا​". وكان باسيل قد أمضى ليلته في ضيافة ابراهيم في بلدة كوثرية السياد في الجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: وفيق صفا حضر العشاء الذي جمع اللواء ابراهيم بالوزير باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.