اعتبر النائب ​عدنان طرابلسي​، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "أهلنا الفلسطينيين يعانون في ​لبنان​ منذ زمن بعيد أزمات إنسانية واجتماعية ومعيشية ومحاولات تصفية ​القضية الفلسطينية​ وضرب حقهم في العودة" مشددا على "ان هناك إجماع لبناني فلسطيني حول هذا الحق، والمعالجة لا تكون بالإجراءات التعسفية ضدهم. وخشيتنا أن يكون بعض ما يجري يصب في خانة التآمر عليهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: هناك إجماع لبناني فلسطيني حول الحق بالعودة وما يجري تآمر عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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