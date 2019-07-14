الحاج حسن: الأمن من مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية

رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن، "أن لا تسوق وسياحة من دون استقرار أمني ، وبمعادلة الجيش والشعب والمقاومة استطعنا أن نحقق الاستقرار منذ سنوات طويلة،اليوم ومع الجهود الأمنية التي بذلت من أجل الاستقرار حققت شيئا ، لكن الامر يحتاج إلى سياسة أمنية مستدامة وعمل مستدام وليس حسب الظروف ، فالسياحة والتسوق والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار تحتاج للامن بأن يكون القاعدة".
وأكد الحاج حسن خلال اطلاق مهرجان السياحة والتسوق ال 21 الذي ينظمه أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع في مؤتمر صحفي في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، "ان الأمن هو من مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وعليهم تحمل المسؤولية مع تقديرنا الجهود والعطاءات التي بذلت والمطلوب حفظ الأمن والكرامات والاعراض والأرواح وما كان يقال عن غطاء او مربعات أمنية هو ظلم وافتراء لا صحة له، والدولة مطالبة القيام بدورها بحفظ الأمن".
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