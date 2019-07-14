المطران درويش هنأ الرهبانية الباسيلية المخلصية بانتخاب الهيئة العامة الجديدة

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش دير المخلص في جون، وقدم التهنئة بانتخاب هيئة عامة جديدة مؤلفة من : الارشمندريت انطوان ديب رئيسا" عاما"، الاب مطانس حداد مدبر اول، الاب مكاريوس هيدموس مدبر ثاني،الاب نداء ابراهيم مدبر ثالث، الاب جيلبير وردة مدبر رابع.
وتمنى درويش للهيئة الجديدة التوفيق في مهامها، مثنياً على الدور الكبير الذي تلعبه في خدمة رعايا الابرشية.
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