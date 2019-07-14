مقتل 5 اشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية على حي حلب الجديد

افاد مراسل "النشرة" عن "مقتل 5 اشخاص وجرح عدد اخر جراء سقوط عدة ​قذائف صاروخية​ على حي حلب ​الجديدة​ ب​مدينة حلب​ اطلقتها المجموعات المسلحة".

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