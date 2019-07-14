بيان فرنسي بريطاني ألماني مشترك يؤكد التزام البلدان الثلاثة بالاتفاق النووي مع إيران

أكدت كل من ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​ في بيان مشترك التزام البلدان الثلاثة ب​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​، معربة عن "القلق من مخاطر انهياره".

واعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ تجاه الهجمات التي وقعت في ​الخليج​ وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، داعية الى "إيجاد طرق لوقف التصعيد واستئناف الحوار".