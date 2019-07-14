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بيان فرنسي بريطاني ألماني مشترك يؤكد التزام البلدان الثلاثة بالاتفاق النووي مع إيران

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أكدت كل من ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​ في بيان مشترك التزام البلدان الثلاثة ب​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​، معربة عن "القلق من مخاطر انهياره".

واعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ تجاه الهجمات التي وقعت في ​الخليج​ وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، داعية الى "إيجاد طرق لوقف التصعيد واستئناف الحوار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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