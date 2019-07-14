مصادر للجزيرة: رئيس البعثة الأممية لليمن يلتقي وفدي الحكومة والحوثيين

كشفت مصادر لقناة "الجزيرة"، أن رئيس البعثة الأممية لليمن يلتقي وفدي الحكومة و​الحوثيين​، على متن ​سفينة​ قبالة ميناء ​الحديدة​، مشيرة الى ان "الاجتماعات بين الحوثيين و​الحكومة اليمنية​ برعاية أممية حول خطة إعادة الانتشار، ستتواصل ليومين".

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