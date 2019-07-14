أردوغان: من الممكن أن نصنع مستقبلا النسخة المقبلة من صواريخ S400 بالاشتراك مع روسيا

كشف الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه "من الممكن أن نصنع مستقبلا النسخة المقبلة من منظومة صواريخ S400 بالاشتراك مع ​روسيا​"، معتبرا ان "على النيتو أن يكون مرتاحا فنحن ركن هام في الدفاع عنه وهذه الصواريخ ستعزز من قوته المستقبلية".

وفي تصريح له أعلن ​اردوغان​ انه " إذا تم إخراجنا من برنامج طائرات F35 فسيرتفع سعر كل واحدة منها بنحو 8 ملايين دولار"، معتبرا ان "هناك من يحاول التموضع في شرقي ​البحر المتوسط​ ونحن نمنع ذلك بشكل ملموس".

وشدد على اننا " نتعاون مع روسيا لدعم الاستقرار في إدلب رغم إخلال ​النظام السوري​ ب​الهدنة​ فيها".