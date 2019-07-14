أردوغان: من الممكن أن نصنع مستقبلا النسخة المقبلة من صواريخ S400 بالاشتراك مع روسيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "من الممكن أن نصنع مستقبلا النسخة المقبلة من منظومة صواريخ S400 بالاشتراك مع روسيا"، معتبرا ان "على النيتو أن يكون مرتاحا فنحن ركن هام في الدفاع عنه وهذه الصواريخ ستعزز من قوته المستقبلية".
وفي تصريح له أعلن اردوغان انه " إذا تم إخراجنا من برنامج طائرات F35 فسيرتفع سعر كل واحدة منها بنحو 8 ملايين دولار"، معتبرا ان "هناك من يحاول التموضع في شرقي البحر المتوسط ونحن نمنع ذلك بشكل ملموس".
وشدد على اننا " نتعاون مع روسيا لدعم الاستقرار في إدلب رغم إخلال النظام السوري بالهدنة فيها".
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