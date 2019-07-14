بعد 36 عاما.. الفاتيكان ينبش مقبرتين من أجل "إيمانويلا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media إيمانويلا أورلاندي اختفت عام 1983

وقد شوهدت إيمانويلا أورلاندي (15 عاما)، وهي ابنة موظّف في الفاتيكان، للمرة الأخيرة في 22 يونيو 1983، تخرج من حصّة لتعلّم الموسيقى في روما.

وبناء على طلب من عائلة الصبية إيمانويلا أورلاندي، التي تلقّت محاميتها الصيف الماضي رسالة محيّرة مجهولة المصدر، أجاز الفاتيكان فتح قبرين في مقبرة ألمانية صغيرة تفع ضمن أراضيه الخميس الماضي.

وقد كشف ضريح الأميرة يوهانا صوفي تسو هوهنلوهه (التي توفيت سنة 1836) النقاب عن قاعة واسعة تحت الأرض فارغة تمتدّ على أربعة أمتار طولا وعرضا. وكان أيضا قبر شارلوت فريديريكه تسو ميكلنبورغ (التي توفيت سنة 1840) فارغا.

غير أن أليساندرو جيزوتي، الناطق باسم الفاتيكان، أعلن السبت عن تطوّرات جديدة في هذه القضية، فقد رُصد مستودعان لحفظ عظام الموتى تحت الكلية الحبرية التويتونية، بمحاذاة المقبرة الألمانية.

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ويمكن النفاذ إليهما بواسطة فتحة أقفلت حتّى عملية النبش المقرّرة في العشرين من يوليو، بحضور أفراد من عائلة أورلاندي.

ويرّجح خبراء أن يكون هيكلي الأميرتين قد نقلا إليهما في إطار أعمال توسعة الكلية الحبرية في الستينيات والسبعينيات. وطالت تلك الورشة المقبرة أيضا.

وما زالت قضية إيمانويلا أورلاندي تحيّر المحققين وتثير اهتمام الرأي العام في إيطاليا، على خلفية فرضيات مؤامرة مزعومة.