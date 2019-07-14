شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يتيح للجمعيات الأهلية تلقى أموال من داخل الجمهورية..تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على منح الجمعيات الاهلية، حق تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وحسب المادة (24) التي وافق عليها مجلس النواب اليوم بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، فأنه مع مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط.

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وأوجبت المادة، إخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال في المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقى الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقى الأموال النقدية.

ويأتى القانون لاسيما لما تبين لدى تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافى كافة الملاحظات التى تبدت فى القانون رقم 70 لسنه 2017، موضحة أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض استقرت على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.