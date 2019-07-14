شكرا لقرائتكم خبر عن بأموال قطرية.. الدوحة تسعى لأخونة المناهج بالجامعات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول تنظيم الحمدين نشر أفكار الجماعات الظلامية فى الجامعات الأمريكية من خلال توجيه المناهج الدراسية حتى تتوافق مع أفكار الجماعة، وتلقين المعلمين معلومات فكرية إخوانية.

تقرير نشره موقع قطريليكس كشف أن الدوحة دفعت 111 ألف دولار من خلال مؤسسة قطر الدولية استخدمتها فى استغلال جامعة ديوك لكونها واحدة من 14 مركز تموله وزارة التعليم الأمريكية لتقديم إرشادات حول المناهج وتدريب المعلمين للدراسات الشرق أوسطية من رياض الأطفال إلى الصف الثانى عشر.

Advertisements

وقدم البرنامج مركز الدراسات الإسلامية فى ديوك، ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ديوك، ومؤسسة قطر الدولية، الذى قام بتدريب 40 مدرسًا تم اختيارهم من قبل مؤسسة قطر، وكشفت أن مؤسسة قطر الدولية، ومقرها واشنطن العاصمة، التابعة لمؤسسة قطر، المرتبطة بدعم المنظمات الإرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين، هى التى شاركت للتواصل مع الطلاب.

وكشفت النسخة الداخلية من برنامج التدريب إلى وجود تحيز شديد لصالح بعض الأفكار المتطرفة، مشيرة إلى أن المؤسسة القطرية عززت المناطق التعليمية من نورث كارولينا إلى شيكاغو وفرجينيا التدريب لمعلميها على الفكر المتطرف.