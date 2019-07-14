الان تتابع رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة 1000 حاج وحاجة من فلسطين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على أمره الكريم باستضافة (1000) حاج وحاجة من فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج 1440هـ ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًا.
وقال “شتية” خلال توقيع اتفاقية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية، في مكتبه بمدينة رام الله، إن هذه اللفتة النبيلة ليست جديدة على خادم الحرمين الشريفين، فدعمه المتواصل للشعب الفلسطيني كان له الأثر الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة 1000 حاج وحاجة من فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.