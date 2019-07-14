ارتفاع عدد المتهمين في قضية "خلية الأمل" لـ50..والنيابة تحبسهم 15 يوما على ذمة القضية

أحمد أبوعقيل

ارتفع عدد المتهمين في قضية "خلية الآمل" لـ 50 متهما وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهمين الجدد الذين تم القبض عليهم 15 يوما على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019.

ونسبت النيابة لهم اتهامات تعلقت بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، ومشاركة تلك الجماعة في تحقيق أغراضها وتمويل أنشطتها، في حين نسب لبعض المتهمين في القضية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد.

وكانت أجهزت الأمن قد ألقت القبض على 8 كوادر إرهابية، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة إخوانية.

والمقبوض عليهم في بداية القضية هم: "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري".

ووجهت النيابة 7 تهم للمتهمين بها جاءت كالتالي:

*انضمام لجماعة إرهابية أنشأت على خلاف أحكام للقانون.

*تمويل تلك الجماعة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها.

*التنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها

*استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة

*الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

* نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام

Advertisements

*التخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد.

19 كيان اقتصادي يدير 250مليون جنيه

وقالت وزارة الداخليةء، إنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل" لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن المخطط يقوده 19 كيانًا اقتصاديًا وحددوا له مبلغا قيمته 250 مليون جنيه للتنفيذ، ويدعو له الإعلاميان الهاربان "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه "أيمن نور".

وعرض المتهمون في القضية على النيابة خلال الفترة الماضية على مجموعات بعد القبض عليهم، حيث جرى مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة لهم وما ورد بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنهم.

وقررت النيابة حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجرى تجديد حبس بعضهم وفقا لتوقيت صدور قرار حبسهم، ومن المنتظر أن تنظر النيابة تجديد حبس باقي المتهمين تباعا.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، طلب التحفظ على أموال مجموعة الأسماء الواردة في قائمة المتهمين في القضية، وكذلك الشركات التي تضمنتها التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا.

وصدر قرار مؤقت من النيابة بالتحفظ على أموال المتهمين وكذلك الشركات والكيانات الاقتصادية، التي بلغ عددها 19، ونظرت محكمة الجنايات أولى جلسات نظر قرار التحفظ على أموالهم وأجلتها لجلسة الأول من أغسطس المقبل.

وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين "محمود حسين" و"علي بطيخ"، والإعلاميين الإثاريين "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور".

وتعاملت الوزارة مع تلك المعلومات، ووجهت ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.

كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك (وهم القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد) ومن أبرزهم "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري" وبحيازتهم أوراق تنظيمية خاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه، وجارٍ العرض لتصوير المضبوطات وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيقات.