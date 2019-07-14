أحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.. وأسماء العشرة الأوائل" أدبي-علمي"

كتب: أحمد أبوعقيل

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية، إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر أن يتم إعلانها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــا، حيث يقوم الطالب باختيار إظهار نتيجة المرحلة الثانوية وإدخال رقم الجلوس.

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ومن المقرر أن تعقد مشيخة الأزهر الشريف، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

أسماء العشرة الآوائل بالثانوية الأزهرية " أدبي- علمي"

شعبة أدبي

1- الطالب محمد السيد خليل من محافظة الدقهلية على المركز الأول في الشعبة الأدبية بمجموع 99.37%.

2- الطالبة هبة فتوح حسين على المركز الأول (كفيف) بنسبة 97.62%، كما حصل الطالب أحمد جمال صابر على المركز الأول بالشعبة الإسلامية بمجموع 94.78%.

3- الطالبة رفيد عبدالمنعم خليل عبدالحليم، الشرقية المجموع 646، 97.98% .

4- أحمد سلامة عبدالموجودعبد المقصود محافظة البحيرة، الموجموع، 615، 97. 62%.

5- أمينة أبوالمجد كمال عبد العزيز، محتفظةالفيوم، الموجموع، 615، 97. 62%.

6- أمال محمد رزق عبد العال جاويش، محافظة كفر الشيخ المجموع 613، 97. 30%.

7- خديجة مخمود محمد احمد ، محافظة القاهرةالمجموع 613، 97. 30%.

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8- هاجر محمد أحمد فرجالله ،محافظة القاهرةالمجموع 613، 97. 30%.

9- هالة محمد حسن محمد حسن البلاط، بمحافظ الشرقية، لمجموع 613، 97. 30%.

10- يحي سمير السيد عبد الباقي، محافظة القاهرةالمجموع 613، 97. 30%.



أسماء اوائل الثانوية الأزهرية " علمي"

1- أحمد بكر محمد عبد الباري.. الغربية.. المجموع 650- 100% .

2-مصطفى محمود سعد مخمد شحاتة -كفر الشيخ- المجموع 649- 99.85%.

3- أميرة عبدالحميد رخا عبد الحميد- الدقهلية- المجموع 649- 99.85%.

4-أسماء فتحالله محمد الغريب - الغربية- المحموع 648 -99.69%.

5-مريم حسن عبدالعزيز على -المنوفية- المحموع 648 -99.69%.

6-شروق السيد محمد مصطفى شعبان- الغربية-المحموع 648 -99.69%.

7- عبدالفتاح أحمد جمعة على قاسم- الغربية - المجموع 647- 99.54%.

8-الشيماء ابراهيم شعبان محمد- المنوفية -المجموع 647- 99.54%.

9-سارة على الدين جلال على- أسيوط -المجموع 647- 99.54%.

10-عبدالعزيز محمد عبدالعزيز يوسف- الدقهلية- 647- 99.54%.

