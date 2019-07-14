المصلون في كنيسة السيدة العذراء بالقامشلي: قداس اليوم رسالة أننا باقون في هذه الأرض

أكد المصلون المشاركون في قداس ترأسه المطران موريس عمسيح مطران الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، أقيم في ​كنيسة السيدة​ ​العذراء​ للسريان الأرثوذكس ب​مدينة القامشلي​، أن قداس اليوم يعطي رسالة لكل العالم أننا باقون في هذه الأرض ولن نتخلى عنها. وقال المطران عمسيح في تصريح لوكالة "سانا"، إن العمل الإجرامي الذي استهدف الكنيسة يأتي في إطار محاولات ​الإرهاب​ المتكررة اقتلاعنا من هذا البلد ولكن هيهات فلن يستطيع إرهابنا ولن ينال منا لأننا على مر العصور تشبثنا بأرضنا ويجب أن يعرف العالم كله أننا باقون في هذه الأرض ولن نرحل عنها.تم خلاله التأكيد على التمسك بالأرض بعد ثلاثة أيام من استهداف الكنيسة ب​سيارة مفخخة​.

واكد المصلون في القداس، تشبثهم بالأرض مهما حاول الإرهاب النيل من صمودهم، معتبرين التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة قبل ثلاثة أيام محاولة لإرهابهم وزرع الخوف في قلوبهم وزعزعة الاستقرار وضرب النسيج الوطني الذي تنعم به المدينة.