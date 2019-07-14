سانا: ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بريف محافظة حمص

ضبط الأمن الجنائي في ريف محافظة حمص، كميات من الأسلحة والذخائر وسيارات من دون لوحات في منزل بإحدى قرى المحافظة، وذكر مصدر في قيادة شرطة حمص في حديث لوكالة "سانا"، أن المضبوطات هي "أسلحة متنوعة وتشمل بنادق حربية وبندقية سنوبال وقواذف (أر. بي. جي) وسبطانة رشاش وبنادق صيد أتوماتيكية ومسدسات حربية وصناديق تحتوي على قنابل مع صواعق وطلقات رشاش (بي كي سي) وذخائر متنوعة".
وأكد المصدر لـ "سانا"، أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم إلى القضاء المختص.
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