أعلنت وزيرة الدولة لشؤون تمكين المرأة والشباب فيوليت خيرالله الصفدي أنها "اتصلت باللواء محمد خير بعد اندلاع الحريق عند جسر أبو علي في طرابلس، واكد لي انه، وبناء على توجيهات رئيس الحكومة سعد الحريري، يتابع الأمر بشكل حثيث وسيعاين الاضرار ويقف على حاجات الأهالي".
واشار الصفدي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "من جهتنا سنتابع مع الهيئة العليا للاغاثة كي نرى معهم كيفية ترميم واصلاح الاضرار". وقالت: "كأنه لا يكفيهم هموم الحياة اليومية، ليأتي الحريق ويشردهم. نناشد الهيئة العليا للاغاثة التعويض على المتضررين في الحريق الذي نشب البارحة عند جسر أبو علي في طرابلس في أسرع وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر فيوليت الصفدي: سنتابع مع خير كيفية ترميم حريق جسر ابو علي واصلاح اضراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.