فيوليت الصفدي: سنتابع مع خير كيفية ترميم حريق جسر ابو علي واصلاح اضراره

أعلنت وزيرة ​الدولة​ لشؤون تمكين ​المرأة​ و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي أنها "اتصلت ب​اللواء محمد خير​ بعد اندلاع الحريق عند جسر أبو علي في ​طرابلس​، واكد لي انه، وبناء على توجيهات رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، يتابع الأمر بشكل حثيث وسيعاين الاضرار ويقف على حاجات الأهالي".

واشار الصفدي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "من جهتنا سنتابع مع ​الهيئة العليا للاغاثة​ كي نرى معهم كيفية ترميم واصلاح الاضرار". وقالت: "كأنه لا يكفيهم هموم الحياة اليومية، ليأتي الحريق ويشردهم. نناشد الهيئة العليا للاغاثة التعويض على المتضررين في الحريق الذي نشب البارحة عند جسر أبو علي في طرابلس في أسرع وقت ممكن".