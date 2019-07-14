توقيف شخص يبتز الفتيات في مدينة صور

أوقفت دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في ​مدينة صور​ المدعو ر. م لبناني، بعد استدراجه من ​الضاحية الجنوبية​ لقيامه بتهديد الفتيات وابتزازهن بنشر صورهن ومقاطع فيديو لهن عاريات، للحصول على منفعة مادية وجنسية وسلم إلى فصيلة صور لإجراء المقتضى القانوني في حقه.

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