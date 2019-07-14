بعدما نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنائب ابراهيم كنعان وزوجته على متن دراجة نارية، اوضح كنعان عبر مواقع التواصل، "أن الصورة التقطت في حديقة منزله في لحظة عفوية استمرت لبعض الوقت".
واشار كنعان الى "الا علاقة بقانون السير بما حصل"، وكشف انه سبق وان كلّف مكتبه اعلام الجمعية التي نشرت الصورة بذلك، بعد اطلاعه على ما نشرته، مؤكدا حرصه على تطبيق قوانين السير، وشدّد "على ضرورة ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات على أنواعها."
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان يوضح حقيقة الصورة التي نشرتها عنه جمعية "اليازا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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