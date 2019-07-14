بو صعب غادر الى لندن في زيارة رسمية

غادر وزير الدفاع الوطني ​الياس بوصعب​ الى لندن في زيارة رسمية تستمر ٣ ايام يلتقي خلالها مسؤولين رسميبن وفي مقدمهم وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردانت ووزير ​الدولة​ لشؤون ​القوات المسلحة​ مارك لانكاستر ورئيس اركان الدفاع الجنرال نيكولاس كارتر.

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