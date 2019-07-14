النشرة: مناصرو الاشتراكي رفعوا لافتات مؤيدة لجنبلاط بحاصبيا

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان تزامنا مع زيارة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لمنطقة ​مرجعيون​، رفع محازبو ومناصرو ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في حاصبيا، عدد من ​اللافتات​ المؤيدة والداعمة لرئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ عند مداخل البلدة وفي شوارعها الرئيسية رافضين، من أسموهم بأعداء الوحدة الوطنية.

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