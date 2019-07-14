الشيخ قاسم: وضع النواب ضمن لائحة العقوبات سيزيدنا عزيمة

أكد نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ انهم "يستخدمون ضدنا العقوبات الإقتصادية وهذا عدوان حقيقي ويستخدمون ضدنا العدوان السياسي أيضاً، وما استهداف النواب بالعقوبات الإقتصاديّة إلّا عبارة عن استهداف لممثلي الشعب".

واشار الشيخ قاسم في كلمة له خلال حفل تأبيني في حومين التحتا الى أنه "لو وضعتم نوّاباً أو مسؤولين أو حزباً أو أي شيء ضمن لائحة العقوبات والضغوطات فهذا سيزيدنا عزيمة وسيجعلنا نفكر كيف ننتصر في هذه المعركة وهذا العدوان الذي تقومون به في محاولة الضغط على ​المقاومة​ وجمهورها".

ولفت الى أن "​العالم​ مشغول بما يجري في المحاولات المتكررة للإعتداء الأميركي على ​إيران​"، مضيفا: "فماذا فعلت إيران ليعتدوا عليها ولتكون محلّ هذا الضغط الكبير ؟؟ إيران أثبتت جدارتها في قيادة محور المقاومة ودعم شعوب المنطقة وتأييد المقاومة ، واستطاعت أن تحقق إنجازات كثيرة واستطاع المقاومون أن يحققوا إنجازات كثيرة في المنطقة"، مشددا على انه "لولا إيران ودعمها لما انتصرت المقاومة في ​لبنان​ ، ولما كبتت هذا ​الثبات​ المقاومة في ​فلسطين​ ، ولما انتصرت ​سوريا​ في مواجهة المخطط، ولما تمّ تحرير ​العراق​ ، ولما صمدت ​اليمن​ ، مشيراً إلى أن كل شعوب المنطقة مدينة بكرامتها ومعنوياتها لهذا الدعم الكبير الذي قدمته ​الثورة الإسلامية​ المباركة بقيادة الإمام الخميني ومن بعده الإمام الخامنئي".