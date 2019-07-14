ماريو عون استنكر الإشكال الذي حصل مع نواف الموسوي في مخفر الدامور

إستنكر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ بأشد عبارات الإستنكار الإشكال الذي حصل مع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الزميل ​نواف الموسوي​ في مخفر ​الدامور​ الضامن لأمن ساحل ​الشوف​ بأكمله. وطالب عون في تصريح له، أن تتوضح الأمور للرأي العام وأن يأخذ القانون مجراه، وتمنى على رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري متابعة الموضوع حفاظاً على الإنتظام العام ولمحاسبة من يثبت تورطه

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