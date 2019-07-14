اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ان نحن "مازلنا قي رحاب ايام العدوان والانتصار وكي لا ينسى البعض، نذكّر ان في ٢٥ ايار عام ٢٠٠٠ فوّت ابناء ​الجنوب​ الفرصة على العدو الاسرائيلي وقامت ​الدولة​ بدورها تجاه العملاء ولم يتم الاقتصاص من احد، لذلك ليس هناك من مبعدين بل فارين الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وبحماية العدو،" مشيرا الى ان "رغم كل التسهيلات والتخفيف من العقوبات، اتخذ بعض الفارين قرارهم بالبقاء حيث هم"، داعيا "الى ضرورة الانتباه لبعض المصطلحات".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: ليس هناك من مبعدين بل فارين الى اسرائيل وبحماية العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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