جمعية تجار النبطية بحثت باجراءات وزارة العمل حول مداهمة محلات بالبلدة

وجهت جمعية تجار محافظة النبطية كتابا الى وزير العمل بعد ان عقدت اجتماًعاً طارئاً لهيئتها الادارية في مركزها في النبطية للتباحث حول الاجراءات التي تقوم بها وزارة العمل بموأزرة امنية بمداهمة مؤسسات ومحلات تجارية في محافظة النبطية تستخدم عمال اجانب بدون رخص عمل وبدون اوراق ثبوتية.
واعتبر المجتمعون ان "الجمعية تدعم كل ما من شأنه تنظيم العمالة الاجنبية في المؤسسات والمحال التجارية لم تشكله هذه الايدي العاملة من حاجة لهذه المؤسسات"، مضيفين: "كل همنا هو التاجر الذي يلحقه الضرر من المحاضر والغرامات المالية التي تنظم بحق التجار وكل ما نطلبه هو مهلة للمخالفين لتسوية اوضاع العمالة لديهم وايجاد الية صحيحة لتبليغ التجار بأي قرار يتخذ من قبل اي جهة او وزارة لا ان نعمد الى اقفال محالهم وتغريمهم بدو ن سابق انذار".
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