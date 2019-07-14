أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني استعداد إيران لمحادثات مع واشنطن إذا رفعت العقوبات وأوقفت الضغوط الاقتصادية وعادت للاتفاق النووي، مؤكدا ان "ايران تلتزم بالاتفاق النووي بمقدار التزام الآخرين وسياستنا تقوم على تخفيض التزاماتنا مقابل نقض الآخرين لها".
وراى روحاني أن "سياسات واشنطن فشلت في الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية ومحكمة لاهاي والجميع يدين الأفعال الأميركية"، مشددا على أن "لا نوايا لدينا لامتلاك سلاح نووي وسياستنا تتعارض مع فكرة امتلاك هكذا سلاح محرم".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: مستعدون لمحادثات مع واشنطن إذا رفعت العقوبات وعادت للاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.