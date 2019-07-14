روحاني: مستعدون لمحادثات مع واشنطن إذا رفعت العقوبات وعادت للاتفاق النووي

أعلن الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ استعداد إيران لمحادثات مع واشنطن إذا رفعت العقوبات وأوقفت الضغوط الاقتصادية وعادت للاتفاق النووي، مؤكدا ان "ايران تلتزم ب​الاتفاق النووي​ بمقدار التزام الآخرين وسياستنا تقوم على تخفيض التزاماتنا مقابل نقض الآخرين لها".

وراى روحاني أن "سياسات واشنطن فشلت في ​الأمم المتحدة​ ووكالة ​الطاقة الذرية​ و​محكمة​ ​لاهاي​ والجميع يدين الأفعال الأميركية"، مشددا على أن "لا نوايا لدينا لامتلاك سلاح نووي وسياستنا تتعارض مع فكرة امتلاك هكذا سلاح محرم".