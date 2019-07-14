شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على عضوية الأجانب فى الجمعيات الأهلية بنسبة لا تتجاوز 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال ، على المادة "5" من مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى المقدم من الحكومة والتى أجازت لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.

وجاء نص المادة كما وافق عليها البرلمان كما يلى

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مادة (5)

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.