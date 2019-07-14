شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على عضوية الأجانب فى الجمعيات الأهلية بنسبة لا تتجاوز 25% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال ، على المادة "5" من مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى المقدم من الحكومة والتى أجازت لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.
وجاء نص المادة كما وافق عليها البرلمان كما يلى
مادة (5)
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يوافق على عضوية الأجانب فى الجمعيات الأهلية بنسبة لا تتجاوز 25% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.