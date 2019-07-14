شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة سياسات أردوغان.. باباجان يدعم حزبه الجديد بمؤسسة إعلامية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الممارسات التى يسير عليها أردوغان ، ونظامه فى تركيا ، في إغلاق المنافذ الإعلامية المناهضة لحكمه، وتكميم الأفواه وحبس الصحفيين، تنتظر تركيا ميلاد مؤسسة إعلامية جديدة، تتبنى سياسة معارضة له ولحزبه، العدالة والتنمية.

ونقلت جريدة بيرجون التركية، نشرت أن المؤسسة الجديدة يطلقها وزير الاقتصاد الأسبق، والحليف السابق لإردوغان نفسه، علي باباجان، والذي استقال قبل أيام من حزب العدالة والتنمية، وأعلن نيته تأسيس حزب جديد، يشاركه في إدارته رئيس الجمهورية السابق، عبد الله جول.

باباجان بدأ الإعداد لإنشاء صحيفة وموقع إخباري على الإنترنت، وأن مؤسسي الصحيفة الجديدة يفاوضون بعض الكتاب الذين ظهروا في وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية، وأصبحوا معارضين فيما بعد، والذين تبادلوا وجهات نظرهم على المواقع الشخصية.