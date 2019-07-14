سامح عاشور يدعو لاعتماد وثيقة الدستور الانتقالى المقترح من محامى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا سامح عاشور نقيب المحامين، الأطراف السودانية كاملة إلى اعتماد مشروع وثيقة الدستور الانتقالى المقترح من نقابة المحامين السودانيين كوثيقة أساسية للبناء عليها وتطويرها نحو دستور انتقالى أو إعلان دستورى انتقالى.

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وشدد سامح عاشور، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تحت عنوان "مبادرة وحدة واستقرار السودان"، بالتعاون مع نقابة المحامين فى السودان، على ضرورة ايجاد التشريعات لمكافحة الفساد وتطوير البنية القانونية لتشريعات مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الارهاب والرشوة والمحسوبية والاستغلال وانتهاج العدالة الانتقالية كطريق لتحقيق العدل والسلام والأمن.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن ذلك يأتى انطلاقا من مسؤوليات نقابات المحامين العربية القومية والوطنية التاريخية تجاه قضايا الأمة العربية والوطن العربى الكبير والذى تواجهه الشعوب العربية وتتأثر به سلبا فى معاشها وثقافاتها وتطلعاتها نحو الحياة الكريمة والأمن والاستقرار.