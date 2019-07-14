شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: وجود تجربة مريرة لا يعنى إلغاء الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بمجلس النواب، إن وجود تجربة صعبة من 2008 وحتى 2014 مع التمويل الأجنبى، يعنى أن نلغى الجمعيات الإهلية.

وأضاف: "أوكد للمرة الألف أن القانون رقم 70 لسنة 2017 شابه عوار، ودارت حوارات كثيرة بشأنه لأننا لسنا فى معزل عن أى دولة أخرى، فنحن نتعامل مع المجتمع الدولى، وبالتالى يجب أن تتوافق القوانين وتكون لصالح المواطن".

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وتابع: "سأكون في صف الجمعيات الأهلية لأنها ستنظم العمل الأهلى الذي بدأناه منذ 1821 سعيا لمزيد من الحريات والدعم وليس خوفا من أى جماعات تدعم الإرهاب فى الظلام".

وأوضح عابد: "طبقا لدستور 2014 عندنا استحقاق دستورى حسب منطوق المادة 75 بنعمل قانون استحقاق دستوري: للمواطن حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، عاوزين ننظم العمل الأهلى ولا نمنعه؟ ونجرم الإرهاب ولا نخلص على 48 ألف جمعية منهم الإسعاف نعمل، مضيفا: "ليس معنى وجود تجربة مريرة أن نلغى الجمعيات الاهلية بل يجب أن ننظم ونعاقب المخالفين".