شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السويدى: "قانون العمل الأهلى تصحيح لقرار كنا مضطرين له" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد السويدى، إن مجلس النواب أصدر هذا القانون رقم 70 لسنة 2017 فى وقت كانت تعانى مصر من تدخل فى شؤونها الداخلية من الجمعيات الأهلية "وما كان باليد حيلة، وصدر فى وقت معين كقرار اضطرارى"، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان، بدأت عملها كجمعية أهلية، وكانت تدعى أنها تعمل بالعمل الأهلى فقط لدعم المجتمع، وثبت العكس، لكن الواقع أن الجمعيات الأهلية هى عصب أساسى فى المجتمع، فى دعم الصحة والتطوير والتنمية، فالمجتمع المدنى تحمل عبء كانت فيه الدولة المصرية تعانى اقتصاديًا، وحرصًا من المؤسسات كان لابد من تصحيح ما كان فى إشارة إلى تعديل قانون 2017.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال والتى تناقش مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى.

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وأشارت النائبة رشا رمضان إلى أن مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى من أهم القوانين التى يتصدى لها البرلمان وأنه تمت مناقشته فى لجنة التضامن على مدى 4 جلسات واستمرت الاجتماعات إلى بعد منتصف الليل حتى يتم الانتهاء منه

وأضافت عضو مجلس النواب، أن فلسفة القانون تقوم على تشجيع العمل الأهلى والتطوعى ويتلافى كل الانتقادات التى تم توجيهها لقانون 70 لسنة 2017.