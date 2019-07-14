شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صلاح حسب الله يرفض اتهام البرلمان بالشيزفرينيا التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، اتهام المجلس بالشيزوفرينيا التشريعية، مؤكدا أن البرلمان هو جراح تشريعى دقيق لكل مشكلات المجتمع، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

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وأضاف "حسب الله" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أننا كنا نضع حماية قانونية للدولة المصرية من الجمعيات التى تكسَّبت على حساب الشعب المصرى، وأن البرلمان كان على قناعة تامة بما أصدره فى 2017، متابعًا، : " فى غرفة ائتلاف دعم مصر، سمعنا كل المنظمات الأهلية وأخذنا بكل الملاحظات".

وتابع النائب صلاح حسب الله: "نحن نعدل القانون الآن لنضع ضوابط للعمل الأهلى، لأننا أمام ظروف سياسية وأمنية مختلفة أوجبت مزيد من المراجعة فى ضوء توجيه القيادة السياسية"، وهو ما أيدته النائبة أمل زكريا، التى أكدت أن الجمعيات الأهلية هى الركيزة الأساسية للدولة المصرية، وأنه لا مانع من دخول منح لمصر، ولكن عن طريق القنوات الشرعية، وأنه لابد أن تدرك الحكومة كافة الأسباب.