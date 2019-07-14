"فرحة العيلة فرحتين".. روان الثاني على الجمهورية ورنا متفوقة «عرفنا وإحنا بنجيب حلويات فزودنا الكمية»

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالله عويس:

انطلقت الزغاريد داخل المنزل، اثنتان من العائلة حصلتا على مجموع مرتفع، تقفز روان حسام فرحا بمجموعها 99.6% للقسم الأدبي، وتشاركها الفرحة رنا معتز، ابنة خالتها، التي حصلت على مجموع 98.7% لشعبة علمي رياضة.

درست روان ورنا في مدرسة واحدة، المنيرة الثانوية بنات، واتجهت الأولى للقسم الأدبي، واتجهت الأخرى لشعبة علمي رياضة، وكانت فترة الثانوية عصيبة على الاثنتان، وحين علما أن نتيجة الثانوية العامة صارت متاحة على المواقع، جلستا سويا وسط العائلة لمعرفة النتيجة: «كانت لحظات قلق وتوتر، ولما عرفنا النتيجة اتبسطنا جدا، والفرحة كانت فرحتين بيا وبروان» تحكي رنا، التي تنوي دخول كلية الهندسة، بينما تنوي ابنة عمتها التي حصلت على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية، دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقبل معرفة نتيجتها، لم تكن قد قررت بعد بأي كلية ستلتحق: «بصراحة كان مهم بالنسبالي أرتب على مستوى الجمهورية، وبعد كده أشوف موضوع الكلية».

كانت روان ورنا يقفان سويا أمام أحد محال الحلويات، وحين وصلت مكالمة لروان، كانت مشغولة مع البائع، فأخبرت رنا بالرد، وفجأة صرخت طالبة الثانوية قبل أن تخبر قريبتها بأنها الثاني على مستوى الجمهورية: «طبعا اشترينا حلويات بكمية أكبر، عشان نوزعها على الحبايب، وروحنا جري». حين وصلت روان إلى المنزل، كان أول من قابلت جدتها، ارتمت في أحضانها وأخبرتها بالمكالمة التي بشرتها بمركزها، ثم اتجهت إلى والدها ووالدتها لتخبرهما الأمر: «وبقت الفرحة جوة العيلة مضاعفة».