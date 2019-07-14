برقم الجلوس.. 3 طرق للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبد الناصر:

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 41.87% بالقسم الأدبي، ,67،98% بالقسم العليمي، والنسبة العامة 49.98%.

ويمكن التعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية، برقم الجلوس عبر موقع الأزهر الإلكتروني (اضغط هنا)

كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال تطبيق "بوابة الأزهر الإلكترونية" على الهواتف المحمولة، ويمكنك تحميله (من هنا)

وإذا تعذر ظهور النتيجة لأسباب تقنية متعلقة بموقع بوابة الأزهر التعليمية أو التطبيق الإلكتروني، يمكن الاتصال بالرقم الساخن 19493 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية.