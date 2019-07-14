"صحة الإسكندرية" تستعين بخبرات الأكاديمية العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

وقع الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الدكتورة سارة الزرقا عميد معهد النقل الدولي واللوجيستيات، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التدريب، لنقل الخبرات العلمية والأكاديمية إلى المؤسسات الطبية بالمحافظة.

ويشمل البروتوكول قيام المعهد بتقديم الخدمات التدريبية وبرامج الدراسات العليا للعاملين بمديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها، وكذلك تقديم محاضرات وبرامج ودورات تدريبية بأسعار مخفضة، علاوة على تقديم الاستشارات الفنية للمستشفيات والوحدات التابعة للمديرية في مجال نشاط المعهد.

وقدمت عميد معهد النقل الدولي واللوجيستيات درع الأكاديمية العربية إلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في إطار التعاون بين الأكاديمية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في مجال التدريب.