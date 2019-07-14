تجديد حبس ممرضة تسببت في بتر العضو الذكري لطفل بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، اليوم الأحد، حبس "ك. س" ممرضة بالمركز الطبي بمنطي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهام ولي أمر طفل عمره شهر بالإهمال الطبي، الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله خلال إجرائها جراحة خاطئة.

كان مواطنا قد اتهم ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة طفله للخطر، لإجرائها عملية طهارة له، مما تسبب له في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته.

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تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب من "أشرف حلمي" 39 عاما يقطن بمنطقة منطى بشبرا الخيمة، بأنه أجرى لنجله "محمد" البالغ من العمر شهر، أثناء إعطائه تطعيمه الشهرى عملية طهارة داخل إحدى المراكز الطبية.

وفوجئ المواطن بأن من قام بالعملية ممرضة وأجرتها بطريقة خاطئة مما تسبب للطفل في مضاعفات، وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول، وذهبت أسرة الطفل إلى مستشفى معهد ناصر وأوضح الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة، وان هناك غرغرينة، تستلزم بتر عضو الطفل لإنقاذ حياته.

وحرر الأب محضرًا في مركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019 وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.