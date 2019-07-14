انفجار ضخم فى فندق بالصومال وحركة «الشباب» تتبنى الهجوم

نفذ مسلحون هجومًا بتفجير سيارة مفخخة وإطلاق نيران استهدف فندقًا بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية، خلال استضافته اجتماعًا لشيوخ قبائل ونواب، اليوم.

وقال الرائد فى الشرطة الصومالية ، محمد عبدى، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "وقع انفجار فى فندق بقلب كيسمايو، وأعقبه إطلاق أعيرة نارية، وكان شيوخ قبائل ونواب يعقدون اجتماعًا هناك".

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من جانبه، قال مصدر فى الشرطة إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم مسؤولون، وطال فندق مريندا وسط كيسمايو، الذى كان يقيم فيه مرشحون للانتخابات الرئاسية فى إقليم جوبالاندا جنوب البلاد، إلى جانب نواب ومغتربين.

وأضاف المصدر أن عناصر من حركة "الشباب" اقتحموا الفندق عقب التفجير الانتحارى، ما أدى إلى وقوع مواجهات بين قوات الأمن والمهاجمين.

من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية التى لها صلات بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه "نفذ على يد انتحارى، وإن الاشتباكات فى منطقة الفندق ما زالت مستمرة".