نفذ مسلحون هجومًا بتفجير سيارة مفخخة وإطلاق نيران استهدف فندقًا بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية، خلال استضافته اجتماعًا لشيوخ قبائل ونواب، اليوم.
من جانبه، قال مصدر فى الشرطة إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم مسؤولون، وطال فندق مريندا وسط كيسمايو، الذى كان يقيم فيه مرشحون للانتخابات الرئاسية فى إقليم جوبالاندا جنوب البلاد، إلى جانب نواب ومغتربين.
وأضاف المصدر أن عناصر من حركة "الشباب" اقتحموا الفندق عقب التفجير الانتحارى، ما أدى إلى وقوع مواجهات بين قوات الأمن والمهاجمين.
من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية التى لها صلات بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه "نفذ على يد انتحارى، وإن الاشتباكات فى منطقة الفندق ما زالت مستمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار ضخم فى فندق بالصومال وحركة «الشباب» تتبنى الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.