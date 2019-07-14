إذاعة أمريكية : السلطان قابوس عزز طبيعة العُمانيين الهادئة والمسالمة

سلطت الإذاعة الأمريكية الضوء على طبيعة الشعب العُماني الهادئ والمسالم، وكيف ساهم السلطان قابوس، فى تعزيز هذه الطبيعة من خلال رؤيته للبلاد.

ودللت الإذاعة الأمريكية على ذلك بالإشارة إلى الموسيقى التي يتم بثها عبر أثير الإذاعات المحلية، حيث أنها الموسيقى نفسها التي يحبها قابوس، وهى الموسيقي التي يريد أن يستمع لها

شعبه.

نقلت الإذاعة الأمريكية عن مسئولين عُمانيين، أكدوا أنهم نشأوا وهم يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية، حيث إنها جزء من رؤية قابوس لهذا البلد لأن تصبح دولة متطورة وهادئة وسلمية، ولذلك أنشأ قابوس دار الأوبرا السلطانية، وهو مشروعه المفضل، فإضافة إلى

كونه صرحا فنياً فخما، يستضيف هذا المبنى الكبير عروض الأوبرا العالمية.

ووفقاً لما نقلته الإذاعة الأمريكية، إنه منذ سبعينيات القرن الماضي ، ومنذ تولي قابوس الحكم في الثالث والعشرين من يوليو 1970 وهو اليوم الذي يتزامن مع الاحتفالات بيوم النهضة العُمانية، تبنى قابوس هذه الفكرة بجانب السلام، اعتقاداً بأن السلام والموسيقي والثقافة، سواء كانت الموسيقى الكلاسيكية أو الموسيقى التقليدية، آليات تعزز طبيعة العُمانيين الهادئة والمسالمة.