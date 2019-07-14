ارتفاع أسعار البنزين بالسعودية بعد الهجوم على ناقلتي النفط

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أحد أقوي شركات الصناعة النفطية علي مستوي أسواق النفط العالمية، عن رفع أسعار وقود البنزين، ابتداء من اليوم الأحد، وذلك وفقًا لإجراءات حكومة الرياض، في تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

نشرت أرامكو الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 91 كان سعره 1.44 ريال لكل لتر، أصبح بـ1.53 ريال لكل لتر.

- بنزين 95 كان سعره 2.10 ريال لكل لتر، أصبح بـ2.18 ريال لكل لتر.

قبل شهرين هجوم علي ناقلتي نفط

يأتي هذا القرار عقب تعرض السعودية لعمليات تخريب، يوم 13 مايو الماضي، حيث أعلنت سلطات السعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين

ل"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية، ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، قوله: "تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة".

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هشتاج بنزين السعودية يتصدر تويتر

علي الجانب الأخر، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حالة غضب كبيرة من قبل السعوديين، علي القرار رفع الأسعار، ليتصدر هشتاج" أرامكو السعودية"، و"أرتفاع أسعار البنزين"، و" بنزين السعودية"، الأكثر تداولاً.

قال محمد الكناني:" شركة أرامكو تثبت صحة المقولة

الأقتصادية السعودية، أن كل شئ أرتفع سعره لايمكن ينزل مهما تكون،المراجعة كنا نتعشم هذا الربع ان تكسر هذه القاعدة وتخفض السعر من ١.٤٤ R إلي ١.٤٠ R ، بدلاً من رفعها الي ١.٥٣R ولكن العشم لم يتحقق"

بينما علق سلطان العنزي، علي زيادة أسعار البنزين، قائلاً:" سيارتي ٨ سلندر وتصرف بنزين بس الزيادة بتكون بسيطة لانه ريال لكل عشر لتر، وأرخص من السجائر، وإللي مسافر خارج السعودية يعرف انه سعر البنزين في السعودية يظل أرخص بكثير".

وأشار محمد، إلي أن :" فقط ٢٥٪ من ينعمون بالعيش في السعودية والبقية بين مديون وفقير وموقوف خدمات مافيه إسكان إيجارات منهكة فواتير كهرباء ضخمة وقود غالي طرق سيئة تجارات متعثرة مشاريع متوقفة ساهر لنفض ما تبقى في جيوب المواطنين إلى الله نرفع شكوانا نعم المولى ونعم النصير".