ينحدر من قلعة مكونة.. ملك هولندا يعين مغربيا مستشارا شخصيا له

حظي مغربي من قلعة مكونة بمنصب المستشار الشخصي لملك هولندا “ويليم ألكساندر”، وللملكة “ماكسيما”، ليتولى منصبه، اعتبارا من 15 غشت المقبل، خلفا لـ”برام جيل”، نائب الأمين العام للملك، منذ فبراير الماضي.

ودرس حسن أوتوكلا، المزداد عام 1983، العلوم السياسية في جامعة أمستردام، ثم عمل، بعد التخرج، لأكثر من أربع سنوات مستشارا إداريا، منذ عام 2011، كما شغل العديد من المناصب في هيأة الأسواق المالية الهولندية، آخرها حين كان مسؤولا عن تنسيق أنشطة السياسة العامة والاستراتيجية.

وتعود أصول مستشار الملك الهولندي الجديد إلى مدينة قلعة مكونة، ضمن تراب درعة تافيلالت.