“كان” 2019.. تفوق نيجيري على رباعي نصف النهائي في هذا الجانب

يتفوق المنتخب النيجيري لكرة القدم، على منتخبات الجزائر، وتونس، والسنغال، بخصوص آخر منتخب بلغ نهائي كأس الأمم الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وتعتبر دورة 2013 التي احتضنتها جنوب إفريقيا، آخر ظهور لمنتخب “النسور” في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، وهو النهائي الذي حسمه المنتخب النيجيري لصالحه أمام بوركينافاسو، بهدف دون رد، محققا بذلك لقبه الثالث في المسابقة.

ويأتي منتخب تونس في المركز الثاني، من حيث آخر الواصلين للنهائي من بين الرباعي المؤهل للمربع الذهبي في “كان” 2019، إذ كانت نسخة 2004، شاهدة على الحضور الأخير لنسور قرطاج في المباراة النهائية، علما أنه توج حينها بلقبه الوحيد أمام المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف واحد.

وقبل تونس بسنتين، لعبت “أسود التيرانغا” مباراتها النهائية الأخيرة في الكأس الإفريقية أمام الكاميرون، والتي خسرها لصالح هذا الأخير بركلات الترجيح(3_2)، بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين للمباراة بالتعادل السلبي.

وتعتبر دورة 1990، آخر ظهور للمنتخب الجزائري في المشهد الأخير للكأس الإفريقية، حيث توج بلقبه الأول والأخير أمام نيجيريا بهدف نظيف، علما أن الدورة نظمت في الجزائر.