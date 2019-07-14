الدرك يحقق في وفاة شيخ سقط من شرفة مسجد

فتحت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي أيت أورير في إقليم الحوز، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف، وملابسات وفاة شيخ سقط، أول أمس الجمعة، من شرفة مسجد في دوار تامكونسي.

‎وانتقلت، صباح اليوم الأحد، عناصر الدرك الملكي، للقيام بالتحريات الأولية، وجمع المعطيات، التي ستفيد في التحقيق، في حين لاتزال جثة الهالك في مستودع الأموات في مراكش من أجل التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بتعليمات من النيابة العامة.

‎وحسب مصادر مقربة، فإن الهالك، سقط من علو 8 أمتار من شرفة المسجد، الذي صلى فيه صلاة الجمعة، حيث تعرض لإصابات بليغة عجلت بوفاته.

‎وأضافت المصادر نفسها أن وفاة الهالك خلف صدمة كبيرة في أوساط عائلته، وسكان المنطقة، الذين عبروا عن تأثرهم الكبير بمجرد علمهم بخبر وفاة الهالك.