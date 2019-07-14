تونس#السنغال.. فض شراكة المواجهات السابقة والتأهل إلى النهائي

يحتضن ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، اليوم الأحد، المباراة الأولى عن نصف نهائي كأس الأم الإفريقية، المقامة في مصر إلى غاية 19 يوليوز الجاري، بين المنتخب التونسي، ونظيره السنغالي.

وتكتسي المواجهة طابعا خاصا بين المنتخبين، لأن الفائز بها، بالإضافة إلى بلوغه المباراة النهائية، سيتمكن من فض الشراكة مع منافسه في عدد الانتصارات خلال اللقاءات، التي جمعت بينهما في تاريخ “الكان”.

والتقى المنتخبان في خمس مناسبات سابقة، فاز فيها كل منتخب بمباراة واحدة، في حين انتهت ثلاث مواجهات بلا غالب ولا مغلوب، وكانت دورة 1965 شاهدة على أول مقابلة بين تونس والسنغال في الكأس الإفريقية، حيث حسمها التعادل السلبي، وتعادل سلبي آخر كان حاضرا أيضا في ثاني لقاء عام 2002.

وحققت “نسور قرطاج” أول فوز لها على السنغال في نسخة 2004 في تونس، بهدف دون رد، فيما حسم التعادل الإيجابي، هدفان في كل شبكة مباراتهما الرابعة في دورة غانا 2008، بينما انتظرت “أسود التيرانغا” النسخة الماضية من “الكان” في الغابون، لتحقق فوزها الأول على تونس بثنائية نظيفة.