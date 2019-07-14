تفاصيل إضرام مختلة عقليا النار داخل المستشفى الإقليمي بني ملال

خرجت المديرية الجهوية للصحة في بني ملال خنيفرة عن صمتها حول الحريق، الذي شب في إحدى غرف مصلحة الأمراض العقلية في المستشفى الإقليمي في المدينة.

وأكدت المديرية الجهوية للصحة في بني ملال خنيفرة، في بلاغ لها، أن مصلحة الأمراض العقلية جناح النساء في المستشفى الإقليمي في خنيفرة بتاريخ 5 يوليوز الجاري، استقبلت مريضة في عقدها الثالث، بعد أن وجهها إليها المستشفى الجهوي في بني ملال بورقة إرسال، وبعد عرضها على الطبيب الاختصاصي في الأمراض العقلية، لتشخيص مرضها، اتضح أنها تعاني اضطرابات مرض نفسي، ما أخضعها للعلاج عن طريق الأدوية، ووضعها في إحدى الغرف المخصصة لإيواء النساء في مصلحة ذاتها.

وبتاريخ 12 يوليوز 2019، قال البلاغ نفسه، إن المريضة المعنية بالأمر أقدمت على إضرام النار في فراش سريرها عن طريق سيجارة، ما أدى إلى اندلاع النيران في باقي الأسرة، وجدران الغرفة، والممر القريب منها، الأمر الذي عجل بتدخل الأطر الطبية، والتمريضية، ورجال الأمن الخاص العاملين في المصلحة، وباقي أقسام المستشفى، قصد إفراغ المصلحة، وإجلاء، وانقاذ المرضى النزلاء في جناحي الرجال، والنساء من ألسنة النيران، والدخان المتصاعد، وإيوائهم مؤقتا في مستشفى النهار الموجود داخل المستشفى الإقليمي.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاعتماد على طفايات الحريق من طرف العاملين في المصلحة لإخماد النيران، قبل المناداة على رجال الإطفاء، بالإضافة إلى تخصيص قاعتين متعددتي الاختصاصات داخل مصلحة الأمراض العقلية في المستشفى، وتجهيزهما بالأسرة لإيواء النزيلات إلى حين إصلاح الخسائر، وترميم الغرف، والأجنحة المتضررة بفعل النيران.

وأشار البلاغ، أيضا، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة فرار في صفوف النزلاء، والنزيلات، عكس ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن المريضة المعنية بالأمر أعيد إيواؤها في مصلحة الأمراض العقلية بعد أن تم توقيفها من طرف عناصر الأمن الوطني بعد أن تمكنت من الفرار.