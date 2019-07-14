معاناة نزلاء تيط مليل مستمرة.. بتر أعضاء شخصين ومطالب بإنقاذهما

علم “اليوم 24” بأنه تم نقل نزيلين في المركز الاجتماعي دار الخير، تيط مليل، إلى مستعجلات المركز الاستشفائي “ابن رشد”، قبل أيام، بعد تدهور حالتهما الصحية.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن النزيلين تعرضا إلى بتر أجزاء من أعضاء جسديهما، الأول جزء من يده، والثاني من قدمه.
وفي هذا السياق، قالت حسناء حجيب عن الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، في حديثها مع “اليوم24″، إن النزيلين، اللذين تعرضا إلى بتر أجزاء من جسديهما، مصابان بأمراض معدية، ومع ذلك أرجعا إلى مركز تيط مليل.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن النزيلين يحتاجان إلى إنقاذهما، مع رعاية طبية دقيقة، خوفا من تعفن جروحهما، كما حدث مع النزيل، الذي توفي، قبل أيام، بعدما نهش جسده الدود.
كما طالبت حسناء حجيب بإنقاذ حياة نزلاء المركز، خصوصا أن أغلبهم تتدهور حالتهم الصحية يوما بعد يوم، بسبب الإهمال.
يذكر أن لجنة إقليمية، ضمت باشا تيط مليل، وممثل العامل، والوقاية المدنية، والقائد، والسلطات المحلية، زارت، بداية الأسبوع الجاري، مركز تيط مليل، للوقوف على أوضاع النزلاء المستفيدين فيه.
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